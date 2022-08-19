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Нідерланди видали США підозрюваного у кіберзлочинах росіянина

Нідерланди видали США підозрюваного у кіберзлочинах росіянина

Американський Мін'юст заявив, що цього тижня з Нідерландів до США було екстрадовано громадянина росії Дениса Дубнікова, який підозрюється у відмиванні криптовалюти, отриманої від жертв кібератак.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

29-річний Денис Дубніков уже постав перед федеральним судом у Портленді, де йому було пред'явлено обвинувачення. Судовий процес за участю присяжних засідателів розпочнеться 4 жовтня.

Згідно з судовими матеріалами, Дубніков та його спільники відмивали доходи, отримані від жертв атак з використанням програм-здирників як у США, так і за кордоном. Прокурори, зокрема, повідомили, що Дубніков займався відмиванням викупу, отриманого від жертв програми-вимагача Ryuk.

Після отримання викупу Дубніков та його спільники, а також інші учасники схеми, ймовірно, здійснювали різні фінансові операції, намагаючись приховати характер, джерело, місцезнаходження та іншу інформацію про викуп. Тільки за липень 2019 року обвинувачений за версією прокуратури відмив понад 400 тис. доларів, отриманих від жертв Ryuk. Загалом учасники схеми відмили щонайменше 70 млн доларів.

У разі визнання винним Дубнікову загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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