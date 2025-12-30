Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 38

"Не на чужих костях ли Берлин, Париж и Варшава построены?" "

Не на чужих костях ли Берлин, Париж и Варшава построены?

Вот так ответил режиссер театра России на вопрос о возобновлении Мариуполя драмтеатра — где российские бомбы в 2022 году убили около 600 мирных жителей.

Слово "ДЕТИ" нарисовано на земле на русском языке. Они все равно его разбомбили. Семьи с детьми укрывались внутри. Нападение остается самым смертоносным единичным ударом по гражданским населению в войне

Что мы знаем о сокрытии:

Рабочие использовали хлорный отбеливатель для подавления трупного запаха во время реконструкции. Россия обвинила в запахе «гниющую рыбу». "Их официальное расследование утвердило, что погибло только 14 человек и обвинили во взрыве Украину

Amnesty International назвала это явным военным преступлением. Россия заблокировала весь доступ к сайту.

28 декабря театр официально возобновил работу.

Председательствовал Денис Пушилин — бывший мошенник пирамиды, вошедший в партию «Единая Россия» На церемонии выступил российский актер Владимир Машков с заявлением: «Нашу культуру нельзя уничтожить. "

Сайт театра полностью стирает бомбардировку. В фотогалерее хорошо ухоженное здание, как будто этого и не бывало. Украинская история ушла. Русская и советская классика сейчас на сцене.

У бывших бежавших актеров есть название: «театр на костях». "

Теперь внутри стоит рождественская елка. На месте, где погибли дети, запланированы детские праздничные мероприятия.

Путинский философ Иван Ильин — русский фашист, поддерживший нацистскую Германию — писал: «Если я считаю Россию своей Родиной, то я люблю как русский, думаю как русский, их дух — мой дух». "

Путин цитировал эти слова, когда аннексировал регион.

Вот как выглядят эти слова на практике.

Джерело: https://www.facebook.com/euromaidanpress.en

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина 30 грудня
Сегодня 08:39    1
НБУ презентував золоту пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу
Сегодня 08:32    15
Министерство обороны российской Федерации заявляет, что Лавров - закоренелый врун и дискредитирует российскую армию фейками!
Сегодня 08:27    31
В Україні 54% громадян відчувають надію щодо майбутнього, - опитування
Сегодня 08:24    36
Провалы 2025 года в экономической политике Украины
Сегодня 08:10    47
Оперативна інформація станом на 08.00 30.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    48
На ТОТ Луганської області кадровий колапс у медицині намагаються закрити за рахунок першокурсників
Сегодня 08:03    49
$54,7 млрд — рекорд міжнародних резервів України
Сегодня 07:58    55
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:54    67
СБУ затримала агента російських та білоруських спецслужб, який коригував атаки по київських ТЕЦ
Сегодня 07:50    64
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 