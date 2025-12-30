Вот так ответил режиссер театра России на вопрос о возобновлении Мариуполя драмтеатра — где российские бомбы в 2022 году убили около 600 мирных жителей.

Слово "ДЕТИ" нарисовано на земле на русском языке. Они все равно его разбомбили. Семьи с детьми укрывались внутри. Нападение остается самым смертоносным единичным ударом по гражданским населению в войне

Что мы знаем о сокрытии:

Рабочие использовали хлорный отбеливатель для подавления трупного запаха во время реконструкции. Россия обвинила в запахе «гниющую рыбу». "Их официальное расследование утвердило, что погибло только 14 человек и обвинили во взрыве Украину

Amnesty International назвала это явным военным преступлением. Россия заблокировала весь доступ к сайту.

28 декабря театр официально возобновил работу.

Председательствовал Денис Пушилин — бывший мошенник пирамиды, вошедший в партию «Единая Россия» На церемонии выступил российский актер Владимир Машков с заявлением: «Нашу культуру нельзя уничтожить. "

Сайт театра полностью стирает бомбардировку. В фотогалерее хорошо ухоженное здание, как будто этого и не бывало. Украинская история ушла. Русская и советская классика сейчас на сцене.

У бывших бежавших актеров есть название: «театр на костях». "

Теперь внутри стоит рождественская елка. На месте, где погибли дети, запланированы детские праздничные мероприятия.

Путинский философ Иван Ильин — русский фашист, поддерживший нацистскую Германию — писал: «Если я считаю Россию своей Родиной, то я люблю как русский, думаю как русский, их дух — мой дух». "

Путин цитировал эти слова, когда аннексировал регион.

Вот как выглядят эти слова на практике.

