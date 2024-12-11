Не пійматись на гачок: у "Нафтогазі" попередили українців про шахраїв
У компанії "Нафтогаз" звернулися до українців з попередженням. Річ у тім, що з'явилися шахраї, які поширюють неправдиву рекламу від імені компанії.
Про що попередили споживачів
У фейкових публікаціях від групи "Нафтогаз" йдеться про виплату у 5 000 гривень та надання безплатного газу українцям, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу компанії.
Будьте уважні: ми не збираємо жодних заявок на надання безоплатних послуг або виплату грошей для оплати за газ, – попередили у компанії.
У "Нафтогазі" пояснили, що такі дописи роблять з метою:
● отримати персональні дані;
● викрасти кошти громадян.
Компанія "Нафтогаз" звертається до споживачів з проханням не переходити за невідомими посиланнями та довіряти лише офіційним джерелам.
Джерело: 24tv.ua