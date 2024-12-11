Не пійматись на гачок: у "Нафтогазі" попередили українців про шахраїв

У компанії "Нафтогаз" звернулися до українців з попередженням. Річ у тім, що з'явилися шахраї, які поширюють неправдиву рекламу від імені компанії.

Про що попередили споживачів

У фейкових публікаціях від групи "Нафтогаз" йдеться про виплату у 5 000 гривень та надання безплатного газу українцям, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу компанії.

Будьте уважні: ми не збираємо жодних заявок на надання безоплатних послуг або виплату грошей для оплати за газ, – попередили у компанії.

У "Нафтогазі" пояснили, що такі дописи роблять з метою:

● отримати персональні дані;

● викрасти кошти громадян.

Компанія "Нафтогаз" звертається до споживачів з проханням не переходити за невідомими посиланнями та довіряти лише офіційним джерелам.

Джерело: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»