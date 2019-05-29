Не поделили рюмку: хулигану вынесли приговор

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, происшествие случилось вечером 14 января этого года на проспекте Героев Сталинграда в Харькове. Злоумышленник и будущая жертва каждый со своей компанией пьянствовали в рюмочной и там хулиган случайно выпил водку из рюмки мужчины. Последний сделал ему замечание, а потом перевел все в шутку. Конфликта якобы удалось избежать.

Однако, когда заведение закрылось, и посетители пошли по домам, злоумышленник понял, что мужчина, который сделал ему замечание, идет позади. Он решил отомстить: вытащил нож и направился к тому, а подойдя вплотную, злоумышленник ударил жертву ножом в шею.

После повалил мужчину на землю и продолжил бить ножом по лицу и телу. Жертве удалось вырваться и убежать. Но нападавший его догнал и продолжил резать, повалил на землю, перевернул на спину и, сев сверху, размахивал ножом перед лицом. Пострадавший стал кричать и звать на помощь, а злоумышленник испугался огласки и сбежал.

Коминтерновский районный суд признал виновным в дерзком хулиганстве 36-летнего харьковчанина. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, идет время на апелляционное обжалование. По требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

Агентство Телевидения Новости