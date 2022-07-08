Криминал
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08.07.2022 06:42
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Небоевые потери путинской армии: новые факты

Небоевые потери путинской армии: новые факты

Оккупационная армия рф продолжает нести небоевые потери. В российских подразделениях и дальше происходят убийства военнослужащих. Также оккупанты сводят счеты с жизнью самостоятельно. О последних случаях убийств и самоубийств в армии рф стало известно от источников в украинской разведке, пишет «obozrevatel».

Так, по данным разведчиков, очередная небоевая потеря была зафиксирована в 27-й отдельной мотострелковой бригаде вс рф, дислоцирующейся в Московской области.

«Отмечен факт небоевой потери среди личного состава 27 омсбр (в/ч 61899, Мосрентген) 1 армии Западного военного округа вс рф. Так, 2 июля военнослужащий 1 мсп (в/ч 31135, Калининец) 2 мсд Сатдинов Азат Райфович (08 февраля 1997 г. р., прикомандированный к 27 омсбр) по неустановленным причинам застрелил из огнестрельного оружия военнослужащего 27 омсбр Сахибгараева Виктора Александровича (30 июля 1990 г. р.). По данному факту сотрудниками фсб рф проводится служебное расследование», – отмечает источник.

Однако далеко не всегда солдатам оккупационной армии нужна помощь «боевых товарищей», чтобы превратиться в «хороших россиян». Иногда они справляются с задачей «демилитаризации» и «денацификации» путинского войска самостоятельно.

«30 июня в посадке неподалеку от полевого лагеря РОВ, развернутого в районе н.п. Муром Шебекинского района Белгородской области, застрелился рядовой срочной службы Карамурзин Руслан Фанузович, военнослужащий 488 мсп (в/ч 12721, Клинцы) 144 мсд 20 армии ЗпВА вс рф 03.06.2002 года, зарегистрированный по адресу: н. п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области», – отмечает источник в разведке.

Источник: sprotyv.info

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