Небылицы в лицах

Недоразумение российской политики, именуемое Рамзаном Кадыровом – по-прежнему самое слабое звено пропагандистской команды "партии войны". Ключевой боец TikTok-фронта и дальше городит отборную околесицу. Кто-то считает, что просто Кадырову отвели такое амплуа – недалёкая, с виду брутальная шестерка, которая как собака постоянно лижет до блеска нужные места хозяину. В структуре путинской восточной деспотии чеченский пехотинец выступает в образе послушного и самоотверженного винтика. Он – своего рода образец для многонационалов из "второй армии мира". Он нужен для внедрения нужных посылов в мякинные головы бурятов, дагестанцев, тувинцев, т.е. россиян третьего сорта. На собственно русских кадыровская ахинея попросту не рассчитана.

Есть и влиятельные недоброжелатели Кадырова, к примеру, из армянского лобби "партии войны", которым его бесконечный самопозор просто как бальзам на душу. Сразу заметно, насколько Кадыров не владеет объективной информацией, как он жалко пытается надувать щеки и выслуживаться перед Путиным из серии: слышал звон, да не знаю, где он. Доходит совсем уже до гротеска.

Даже низкопробной российской пропаганде Кадыров портит картину. То он хотел молниеносно зайти в Киев и даже сфабриковал визит на передовую. Две дюжины раз объявлял о захвате Мариуполя. Потом обещал взять Польшу за 6 секунд. На фоне такого фейкомёта и Киселев смотрится прилично. Новым фетишем Кадырова стало форсированное взятие Северодонецка. Краем уха он видимо слышал, что Путин дал приказ "освободить" Луганскую область к 1 июня, потому из штанов выскакивал для информационного приближения данного события. Ещё 28 мая Кадыров отрапортовал, что террористы "ЛНР" и его боевики "практически полностью" захватили Северодонецк. Но произошла грандиозная несостыковка, когда журналисты телеканала "Россия 24", входящего в ВГТРК, опровергли кадыровский фейк, заявив, что под контролем оккупантов от силы 20-30% города. От этого пехотинца Путина просто порвало и он обрушился на крупнейший федеральный центр пропаганды с обвинениями, что их информация – враньё. Крайне интересная схватка в духе жабы и гадюки, которая подрывает всю систему Z-пропаганды.

Цимес состоит в том, что за город идёт упорная борьба, 90% жилого фонда повреждено, 60% домов не подлежит восстановлению и Северодонецк – это Мариуполь 2.0. От того победные реляции Кадырова выглядят кощунством даже по меркам путинской машины лжи. Тем более, в соседней Камышевахе, которую Кадыров намедни объявил очищенной от ВСУ, был ликвидирован один из ключевых главарей его спецназовцев Заур Димаев.

Однако не всем кадыровская хрюканина кажется абсолютно неадекватной. Родственную душу в нем рассмотрел мастер небылиц, мэтр академического публичного лизания отверстий Владимир Соловьев. Его продолжает бомбить по екатеринбургской теме. Неистовый пропагандист страдает тяжелейшей формой мании величия, но в силу своей фактической ничтожности решил сублимировать ее на свердловском губернаторе Куйвашеве. Новая серия нападок на сибиряков началась из-за ЛГБТ-танца учащихся екатеринбургского лицея №12. В простой детской шутке главный скрепоносец всея России с четырьмя виллами в "фашистской" Италии усмотрел Содом: "последний звонок в стиле «Ельцин Центра»... Воздух свободы по-ельцинцентровски, но уж точно не по-уральски". Началась волна остракизма губернатора Куйвашева. Будучи пустым местом, Соловьев решил натравить на уральцев Кадырова: "Может, действительно, надо Рамзана Ахматовича отправить, чтобы он разуму поучил Куйвашева?" Вряд ли даже Кадырову подобный подход будет по душе, ведь его втягивают в форменную межрегиональную рознь. Это может взорвать Россию. Чем, собственно, Соловьев и ему подобные уроды уже много лет занимаются, жируя за бугром на народные средства.

Источник: https://t.me/sytosokrata/645

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