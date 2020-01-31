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Неиссякаемый российский военторг поставил боевикам на Донбасс боеприпасы и ГСМ

Неиссякаемый российский военторг поставил боевикам на Донбасс боеприпасы и ГСМ

По оперативным данным группы Информационное Сопротивление, для обеспечения повседневной деятельности частей и подразделений, а также накопления запасов МТС, оперативной группировке российских оккупационных войск в период с 21-го по 30-е января с.г. с территории России было доставлено порядка 1500 тонн ГСМ (жд.ст. Ровеньки) и до 750 тонн других предметов материально-технического снабжения.

Кроме того, 23 января с.г. с территории России в н.п. Дяково прибыло до 12-и единиц грузовых автомобилей типа «Урал», груженных боеприпасами различного предназначения. Также, на протяжении отчетного периода было зафиксировано прибытие с территории РФ до 25 грузовых автомобилей армейского типа на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей Украины через неконтролируемый пункт пропуска “Вознесеновка”.

Источник: sprotyv.info

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