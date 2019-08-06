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Нелегала из Грузии арестовали за нападение с ножом на азербайджанца

Нелегала из Грузии арестовали за нападение с ножом на азербайджанца

В Харькове суд избрал для 52-летнего гражданина Грузии меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчину подозревают в совершении оконченного покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины).

 Установлено, между гражданином Грузии и гражданином Азербайджана произошел конфликт, в ходе которого грузин несколько раз ударил своего оппонента ножом в грудь и живот. 

«Мужчины встретились в одном из гаражных кооперативов в Слободском районе Харькова. Оба работали на СТО и иногда пользовались услугами друг друга. Спор между ними возник из-за якобы некачественно отремонтированного автомобиля и надуманного поэтому долга», - рассказал глава местной прокуратуры №5 Владимир  Калюга. 

Также выяснилось, что подозреваемый более чем полгода нелегально находится на территории Украины. 

Сейчас 52-летний пострадавший проходит лечение, и его жизни и здоровью ничего не угрожает.  

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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