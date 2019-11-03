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Немає достатніх доказів для підозр іншим замовникам вбивства Гандзюк – СБУ

Немає достатніх доказів для підозр іншим замовникам вбивства Гандзюк – СБУ

У відомстві бідкаються, що наразі Інтерпол розшукує ще одного із підозрюваних

Для повідомлення підозри особам, які могли замовити вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, немає достатніх доказів. Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" розповів керівник головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає "5 канал".

За його словами, складнощі слідства в тому, що наразі Інтерпол розшукує ще одного із підозрюваних – організатора Олексія Левіна. Він покинув Україну 19 серпня 2018 року. На причетність до злочину перевіряють й інших осіб, однак доказів для повідомлення їм підозри недостатньо.

"Щоб повідомити про підозру, крім Мангера, іншим особам, потрібна доказова база, повинні бути достатні докази. Показання свідків, показання потерпілих, інші докази отримані в ході роботи у кримінальному провадженні", – зазначив Тиводар.

Нагадаємо, 1 липня 2018 року в Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Її ушпиталили із сильними опіками. За три місяці, після численних операцій, вона померла у лікарні.

Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у нападі. Серед них В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук. Фігурантом у справі є також голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Гандзюк, сбу

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