​“Немає сечі терпіти ці пекельні борошна”: у ВАКС нарешті завершили допит екссудді Чауса

...який тривав майже чотири місяці. Захист поставив 711 запитань.

У Вищому антикорупційному суді нарешті завершили стадію допиту обвинуваченого екссудді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса. Це був чи не найдовший допит з усіх справ, на яких нам довелося побувати. Ця справа далеко не “рекордсмен” за строками розгляду, але точно залишить слід в історії як справа з майже “нескінченним” допитом обвинуваченого.

Суд ще у грудні минулого року планував перейти до допиту Чауса. Однак спершу він три години надавав усні пояснення. При цьому зауважив, що це будуть не показання, а саме пояснення. Він детально коментував усі обставини справи і висловлював свої зауваження до процесуальних дій і документів. Розпочати допит так і не встигли.

Зате це вдалося зробити у січні цього року. Спершу Чаус два засідання поспіль давав вільні показання. На них він знову розповідав те ж, що і під час усних пояснень, згадував про Ситника, Корбана, Смирнова, своє викрадення, а також хвалився навичками бійця, плавця і вмінням присідати по 1000 разів.

Наступного засідання були питання від прокурора. І знову повтор всієї історії від Чауса, тільки тепер не у формі вільної розповіді. а у коротких “питаннях-відповідях”.

Після цього мали перейти до питань від захисту, яких спершу було трохи більше двох сотень.

Але кожного наступного засідання остаточна кількість питань лише зростала: спершу до 321, далі до 470, згодом до 560. Під кінець одного із засідань адвокат сказав, що незачитаними залишилося всього 10 питань. Однак вже на наступному засіданні їх стало 50.

Головуючий суддя Євген Крук розцінив це як спробу затягування процесу та знімав чимало запитань, які не стосувалися справи або передбачали лише тлумачення Чаусом тих чи інших правових норм.

І от сьогодні довгоочікуваний фінал! Захист завершив допит Чауса, всього поставивши 711 питань. При цьому декілька з них зняли самі ж адвокати, так як самі визнали, що їх суть повторюється.

Після допиту суд ще встиг розглянути кілька клопотань захисту. Адвокати хотіли, щоб суд закрив справу, бо, на їхню думку, була порушена процедура екстрадиції. А ще сумнівалися у справжності підпису екс-керівника САП Холодницького на одному із клопотань та наполягали на нібито сфабрикованості деяких протоколів.

Колегія відмовила у закритті справи та вирішила не призначати почеркознавчу експертизу і витребовувати документи з Молдови. Направду ці клопотання були більше схожі на чергову спробу затягнути процес.

Розгляд решти клопотань сторони захисту продовжиться 25 квітня. Після чого судді перейдуть на стадію судових дебатів, де Чаус зможе вп’яте розповісти свої цікаві історії.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2224

Фото: Судовий репортер

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