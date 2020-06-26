Неонацистский центр в Харькове возглавлял россиянин

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность неонацистского радикального центра, который возглавлял гражданин РФ. Следственные действия одновременно прошли в Киеве и Харькове.

По данным предварительного следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам, сообщает пресс-центр СБУ. Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы.

Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Киеве, а также в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из России.

Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также оперативники СБУ задокументировали распространение злоумышленниками изданий террористической направленности, Telegram-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более трех тысяч человек.

В ходе обысков по адресам проживания организатора ячейки и в местах изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги Третьего рейха, оружие, патроны, взрывчатку, компьютеры, чеки на доставку запрещенной литературы из-за рубежа. Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 экземпляров.

Продолжается досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»