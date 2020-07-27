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Неправомірна вигода за сприяння в перетині державного кордону - судитимуть співробітника СБУ

Неправомірна вигода за сприяння в перетині державного кордону - судитимуть співробітника СБУ

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах СБУ за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець одержав від громадянина понад 35 тис грн неправомірної вигоди за вплив на службових осіб на пункті пропуску через державний кордон України з метою забезпечення безперешкодного перетину державного кордону.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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