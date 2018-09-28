Непрошеные гости отобрали у харьковчанина технику

Кража случилась в одной из многоэтажек Индустриального района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, парень открыл дверь незнакомцам. Неожиданно незваные гости ворвались в квартиру, избили хозяина, после чего завладели ноутбуком с колонками и быстро убежали.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Оперативники "по горячим следам" задержали двух жителей района - 18 и 28 лет.

Открыто уголовное дело по статье "кража" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости