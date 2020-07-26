Нетрезвый харьковчанин угрожал ножом прохожим

Вечером 25 июля в полицию поступила информация о том, что возле дома по переулку Троицкому неизвестный мужчина угрожает ножом прохожим.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, при выезде на место полицейские обнаружили нетрезвого гражданина на велосипеде, который бросался под автомобили и угрожал прохожим применением ножа. От действий мужчины никто не пострадал. С места происшествия его забрала бригада скорой медицинской помощи.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений.

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