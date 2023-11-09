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New York Post: Совокупное состояние тройки лидеров ХАМАСа – 11 миллиардов долларов

New York Post: Совокупное состояние тройки лидеров ХАМАСа – 11 миллиардов долларов

Лидеры ХАМАСа, совокупное состояние троих из которых оценивается в 11 миллиардов долларов, упиваются роскошью, в то время как народ Газы страдает, пишут в издании New York Post Изабель Винсент и Бенджамин Вайнталь.

По данным израильских и американских властей, личное состояние нынешнего “главы политбюро” ХАМАСа 61-летнего Исмаила Ханийи составляет более 4 миллиардов долларов. У него 13 детей, старшему из которых – Маазу – принадлежало в Газе множество вилл и домов. (Теперь многие из них разрушены.) Ханийя и вся его семья давно не живут в Газе. Исмаил Ханийя – гражданин Турции, но много времени проводит в роскошных апартаментах в Дохе (столице Катара). Для путешествий он пользуется частным самолетом.

67-летний Халид Машаль, бывший “глава политбюро” ХАМАСа и нынешний “глава ХАМАСа в диаспоре”, также обладает личным состоянием около 4 миллиардов долларов. Он живет на две страны – в Катаре и Турции. В Газе давно не бывал.

Состояние 72-летнего Мусы Абу Марзука – “замглавы политбюро” ХАМАСа, отвечающего за международные отношения и регулярно посещающего Москву, скромнее – около 3 миллиардов долларов.

В публикации New York Post упомянуто, что Ханийя, Машаль и Абу Марзук время от времени останавливаются в отеле Four Seasons в Дохе. Сеть контролируется Биллом Гейтсом с 2021 года. И в октябре 2023 года член Палаты представителей США Майк Вальц (республиканец от Флориды) призвал сооснователя Microsoft запретить хамасовцам жить в его гостинице.

Другой член Палаты представителей США Энди Оглс (республиканец от Теннесси) выступил соавтором законопроекта, который лишит Катар статуса ключевого союзника США, если руководство ХАМАСа не будет изгнано из Дохи.

В статье отмечается, что, пока лидеры ХАМАСа “жируют”, большая часть населения сектора Газы живет в крайней нищете.

Джерело: nigroll.com

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