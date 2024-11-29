Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:47
Просмотров: 106

Незаконна компенсація за житло: завершено слідство стосовно екснардепа

Незаконна компенсація за житло: завершено слідство стосовно екснардепа

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою народного депутата України VIII скликання, який отримав незаконну компенсацію за користування готельним номером у готелі «Київ», будучи забезпеченим житлом у передмісті столиці та проживаючи у ньому.

Наразі матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення.

Оскільки підозрюваний з квітня 2024 року перебуває у міжнародному розшуку, суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2891

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські ракети на Житомирщину і планувала втечу до рф
Сегодня 11:49    89
28 листопада 1970 року вбита Алла Горська, українська художниця, активістка правозахисного руху
Сегодня 11:39    92
Трамп не розуміє кількох важливих речей
Сегодня 11:25    105
Шахраї почали використовувати ШІ для виманювання грошей – що вигадали
Сегодня 10:34    134
Скільки років країни вели переговори про вступ до ЄС
Сегодня 10:21    105
За матеріалами ДБР судитимуть директора благодійного фонду, який переправляв ухилянтів за кордон під виглядом водіїв-волонтерів
Сегодня 10:08    117
Воїн СБУ про знищення ЗРК за $10 млн: «Тепер ця зараза не заважатиме працювати побратимам»
Сегодня 09:33    116
Нацполиция разоблачила аферу на $10 млн во время закупки военной формы в 2022 году
Сегодня 09:21    108
Влада Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Польщі пообіцяла Україні збільшити постачання боєприпасів у «найближчі місяці»
Сегодня 09:10    109
Ексголові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі знову зменшили суму застави – з 300 до 280 млн грн
Сегодня 08:59    108
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 