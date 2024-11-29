Незаконна компенсація за житло: завершено слідство стосовно екснардепа

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою народного депутата України VIII скликання, який отримав незаконну компенсацію за користування готельним номером у готелі «Київ», будучи забезпеченим житлом у передмісті столиці та проживаючи у ньому.

Наразі матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення.

Оскільки підозрюваний з квітня 2024 року перебуває у міжнародному розшуку, суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2891

Новости портала «Весь Харьков»