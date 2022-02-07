Незаконна реєстрація права власності на земельну ділянку вартістю понад 1,3 млн грн: викрито нотаріуса

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру приватному нотаріусу за фактом зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст. 365-2 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Олександр Ільєнков, досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус у лютому 2021 року незаконно зареєструвала за приватною фірмою право власності на земельну ділянку, розташовану в Харківському районі, вартістю понад 1,3 млн грн. Проте ухвалою суду на вказану ділянку накладено арешт та заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії.

4 лютого 2022 року нотаріусу повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники відділ захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

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