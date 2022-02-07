Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:01
Просмотров: 69

Незаконна реєстрація права власності на земельну ділянку вартістю понад 1,3 млн грн: викрито нотаріуса

Незаконна реєстрація права власності на земельну ділянку вартістю понад 1,3 млн грн: викрито нотаріуса

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру приватному нотаріусу за фактом зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст. 365-2 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Олександр Ільєнков, досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус у лютому 2021 року незаконно зареєструвала за приватною фірмою право власності на земельну ділянку, розташовану в Харківському районі, вартістю понад 1,3 млн грн. Проте ухвалою суду на вказану ділянку накладено арешт та заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії.

4 лютого 2022 року нотаріусу повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники відділ захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
Сегодня 08:55    1194
Под Харьковом полицейские поймали группу «черных лесорубов»
Сегодня 08:36    79
В Пятихатках состоялись соревнования ездовых собак (ФОТО)
Сегодня 08:10    130
Як отримати компенсацію за травму через ожеледицю
Сегодня 07:44    127
Харьков на третьем месте по количеству бомбоубежищ
Сегодня 07:18    149
СБУ викрила «серійного» псевдомінера у Харкові (ВІДЕО)
Сегодня 06:51    130
В Харькове появился опасный шоколад
Сегодня 06:25    340
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    157
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    213
На Салтовке пропала девочка-подросток: на поиски вышли волонтеры
06.02.2022 09:03    447
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 