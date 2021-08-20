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Незаконная порубка леса на Харьковщине: экс-директору лесхоза сообщили о подозрении

Незаконная порубка леса на Харьковщине: экс-директору лесхоза сообщили о подозрении

В Харьковской области правоохранители сообщили бывшему директору ГП «Гутянское лесное хозяйство» и двум его сообщникам о подозрении по факту незаконной порубки деревьев, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, бывший директор ГП «Гутянское лесное хозяйство», имея в собственности производственные мощности для обработки древесины и налаженные каналы реализации, создал на территории Богодуховского района преступную группу, которая занималась систематической незаконной вырубкой ценных пород деревьев и ее последующей поставкой на переработку.

«Порубка леса велась в промышленных масштабах с использованием грузовых автомобилей, оборудованных манипуляторами. С целью избежания уголовной ответственности члены группы проводили вырубку только в вечернее и ночное время, выбирали участки рубки, где есть места для укрытия грузового автотранспорта, осуществляли постоянный мониторинг прилегающей территории», - рассказали в прокуратуре.

19 августа этого года по месту переработки незаконно срубленной древесины, а также проживания подозреваемых были проведены обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.


Агентство Телевидения Новости

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