Незаконная продажа квартиры: прокуратура обратилась в суд

Прокуратура обратилась в Орджоникидзевский райсуд с иском о передаче территориальной общине города квартиры, которую незаконно продали после смерти владельца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, речь идет о трехкомнатной квартире в Индустриальном районе стоимостью 534 тысячи гривен. Владелец жилья предоставил доверенность на недвижимость своему знакомому, которого уполномочил продать квартиру.

Через некоторое время владелец умер и в тот же день друг, на которого была оформлена доверенность, перепоручил продажу жилья другому. После этого недвижимость быстро продали.

Однако, согласно требованиям законодательства, представительство по доверенности прекратилось сразу после смерти владельца. Поэтому все дальнейшие сделки по квартире проводились незаконно. Более того, законных наследников на жилье не было, поэтому квартира должна была отойти территориальной общине города.

Для признания недействительными сделок по недвижимости и истребовании квартиры прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.

Кроме того, по данному факту продолжается досудебное расследование по статье "мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Агентство Телевидения Новости