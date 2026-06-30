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Незаконне збагачення чинного нардепа на 13 млн грн: слідство завершено

Незаконне збагачення чинного нардепа на 13 млн грн: слідство завершено

НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного збагачення чинного народного депутата України.

Протягом 2020–2021 років підозрюваний набув у власність активи на загальну суму майже 13 млн грн, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів.

На ці кошти посадовець придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м. Причому тільки на розробку дизайну та ремонт апартаментів народний обранець витратив понад 5,5 мільйона гривень.

Докладніше (http://short.nabu.gov.ua/oNV8a5)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/4014

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