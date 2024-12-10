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Незаконне збагачення на 72 млн грн – завершено слідство у справі стосовно керівника державного органу зі спеціальним статусом

Незаконне збагачення на 72 млн грн – завершено слідство у справі стосовно керівника державного органу зі спеціальним статусом

09 грудня 2024 року прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про зміну підозри та про завершення досудового розслідування у справі стосовно чинного очільника державного органу зі спеціальним статусом, підозрюваного у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2020–2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної військової адміністрації, набула 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Серед набутого посадовцем майна:

● 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

● будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

● 2 гаражних бокси;

● 6 машино-місць;

● 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

● автомобіль «ВМW Х3».

Загальна вартість активів склала 72,8 млн грн, частина з них була придбана за ціною, значно нижчою за ринкову. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.

У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

14 серпня 2024 року високопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2621

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