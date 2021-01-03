Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:23
Просмотров: 100

Незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів: судитимуть чоловіка, у якого вилучили ліків на майже 3,5 млн грн (ФОТО)

Незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів: судитимуть чоловіка, у якого вилучили ліків на майже 3,5 млн грн (ФОТО)

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою №5 до суду скеровано обвинувальний акт за фактом збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 321 КК України).

Як повідомлялось раніше, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік через інтернет збував сильнодіючі лікарські засоби. Оформлення відправлень покупцям вказаний громадянин здійснював за підробленими паспортами.

У ході обшуків, проведених 5 жовтня, виявлено та вилучено понад 11 тис. пачок лікарських засобів, 4 підроблені паспорти, а також понад 200 тис. грн. Загальна вартість вилучених ліків складає майже 3,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів: судитимуть чоловіка, у якого вилучили ліків на майже 3,5 млн грн (ФОТО)

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На озброєння українського війська прийнято далекобійні гвинтівки Snipex
Сегодня 11:11    51
В одной из харьковских многоэтажек кто-то завел куриц
Сегодня 08:34    294
2021 год – субсидию получить станет сложнее
Сегодня 07:58    197
На Новых Домах рухнуло дерево (ФОТО)
Сегодня 07:26    259
Кернес не принял присягу, выборы назначает горизбирком – экс-заместитель главы ЦИК
Сегодня 06:53    364
Харьковчанам вернут популярный троллейбус
Сегодня 06:20    386
Вакцина «Спутник V» в Украине: о чем и как врет Медведчук
Сегодня 06:10    358
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    179
Патрульные достали 17 кг рыбы из сетей на Печенегах
02.01.2021 08:15    176
На Молочной "дрифтанул" трамвай
02.01.2021 07:40    216
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 