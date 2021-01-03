Незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів: судитимуть чоловіка, у якого вилучили ліків на майже 3,5 млн грн (ФОТО)

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою №5 до суду скеровано обвинувальний акт за фактом збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 321 КК України).

Як повідомлялось раніше, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік через інтернет збував сильнодіючі лікарські засоби. Оформлення відправлень покупцям вказаний громадянин здійснював за підробленими паспортами.

У ході обшуків, проведених 5 жовтня, виявлено та вилучено понад 11 тис. пачок лікарських засобів, 4 підроблені паспорти, а також понад 200 тис. грн. Загальна вартість вилучених ліків складає майже 3,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

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