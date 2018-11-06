Незаконно захваченные здания военного городка в центре Харькова вернули государству

Главная военная прокуратура вернула оборонному ведомству незаконно захваченные помещения и сооружения военного городка Харьковского гарнизона в центре города Харькова.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

В результате трехлетних судебных тяжб государству из незаконного владения частных структур возвращено недвижимое имущество в количестве 15 зданий и сооружений общей площадью 10,7 тыс кв метров на земельном участке 2,4 га , стоимость которых составляет более 70 млн грн.

Еще в 2007-2008 годах указанное военное имущество было изъято незаконными гражданскими соглашениями из фондов Министерства обороны Украины и оперативного управления Харьковского военного университета в пользу коммерческих структур, после чего несколько раз перепродано.

Сейчас прокуратура принимает соответствующие меры по оформлению возвращенного имущества в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и реестре прав собственности на недвижимое имущество государству в лице оборонного ведомства.

Вооруженную охрану частной коммерческой структуры от незаконного присвоенного объекта Министерства обороны Украины отстранили.

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