«Никакой он не «зрадник»: Кернес не верит в то, что Мусеев – агент Кремля

Об объявлении в розыск главы администрации Холодногорского района Харькова, депутата горсовета от фракции «Возрождение» Максима Мусеева СБУ объявило неделю назад. Его подозревают в госизмене.

По данным следствия, Мусеев еще в 2015 году в Крыму получил российский паспорт, потом его поменял на новый в Москве, был завербован ФСБ, собирал и передал данные о ветеранах АТО.

Сам чиновник заявил, что это политический заказ, правда, сделал это заочно, через социальные сети - Украину он, по данным спецслужб, покинул.

Кернес подписал распоряжение об отстранении Мусеева от работы главой администрации, сейчас временно обязанности выполняет его заместитель. А вот ни об увольнении, не о лишении его депутатских полномочий речи пока не идет.

Хотя, настаивает депутат Игорь Черняк, это требование законодательства, и рабочая необходимость, ведь Мусеев был председателем бюджетного комитета.

Игорь Черняк, депутат горсовета

В даному випадку свідомо порушення законів України, а саме: набуття громадянства іншої держави, набуття громадянства держави, яка рішенням харківської міської ради визнана державою-агресором, особливо факт набуття окупованого Росією Криму, це пряме порушення закону України й пряма підстава, щоб цього чиновника було звільнено.

Но Кернес заявил, что отстранения достаточно - в предатели своего бывшего фаворита он записывать не спешит.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Мы много видели разных сфальсифицированных дел, и я бы не хотел, чтобы мы распространяли, что Максим является «зрадником», никакой он не «зрадник», то такое дело, а то, что он является, его принадлежность к российскому паспорту, то такое дело - пусть несет административную ответственность.

Правда, вряд ли Мусеев вернется в ближайшее время к работе. Ведь речь идет не о об административном правонарушении.

Кроме реального срока за госизмену ему может грозить и уголовная ответственность из-за уголовного производства по фирмам, связанным с ним, которые проходят по делам о растрате имущества и неуплате налогов. По меньшей мере, сегодня заседание сессии Максим Мусеев проигнорировал.

Агентство Телевидения Новости