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Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі

Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі

Прокуратура Німеччини проводить розслідування з приводу витоку інформації німецької розвідки про злочини російських військових щодо цивільного населення в Бучі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Як зазначається, німецька Федеральна розвідувальна служба (BND) і федеральний уряд, ймовірно, не хотіли, щоб громадськість дізналася подробиці масових вбивств цивільних. Стверджується, що депутати Бундестагу передали цю інформацію у ЗМІ, щоб про злочини стало відомо.

Зараз прокуратура перевіряє політиків на предмет можливої державної зради.

"Є процедури, за якими адміністрація Бундестагу зверталася до прокурора. Ми перевіряємо їх", - сказала представниця влади у п’ятницю.

Новинний портал "The Pioneer" повідомив, що спікер Бундестагу Бербель Бас раніше дала дозвіл на так зване кримінальне переслідування – у чотирьох справах, пов’язаних з Комітетом оборони, і в трьох інших, які стосуються інших спеціалізованих комітетів парламенту.

Вважається, що із засідання могла витекти інформація під грифом "секретно". На зустрічі на початку квітня у Бундестазі були присутні понад 60 політиків та урядовців.

Згідно з даними "The Pioneer", голова комітету Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн першою повідомила про випадки. "Нові та старі члени парламенту повинні розуміти, що видача таємниць — це не тривіальний злочин, а покарання, пов’язані з розголошенням таємниць, не є паперовими тиграми, а можуть призвести до реальних наслідків", — сказала вона.

На початку квітня, німецькі ЗМІ повідомили, що BND представила у Бундестазі дані перехоплень розмов російських військових, які обговорюють вбивства мирних жителів у Бучі.

Записи BND свідчать, що це не були ані випадкові дії, ані дії окремих солдатів, які вийшли з-під контролю. Йдеться про те, що солдати говорили про звірства, як про своє повсякденне життя.

Як заявив представник розвідки у Бундестазі, це свідчить про те, що вбивства мирних жителів стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Йдеться про те, щоб поширити страх і терор серед мирного населення та задушити опір.

Джерело: pravda.com.ua

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