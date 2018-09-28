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Ночной взрыв в Немышлянском районе. Неизвестные подбросили гранату во двор местного активиста

Інформація про вибух надійшла до Немишлянського відділу поліції сьогодні вночі. За попередніми висновками експертів вибухнула ручна граната РДГ-5

Улица Крамаренковская, Немышлянский район города. Здесь, посреди ночи прогремел взрыв в частном домовладении. В полицию о нем сообщила 37-ми летняя женщина, которая в нем живет. А вот соседи уверяют, ночью ничего не слышали и раньше подобного на их улице не происходило. Вот и Виктор прогуливается с маленькой внучкой Софией без всяких опасений.

Виктор

Вы без опаски вот с внучкой прогуливаетесь? – Конечно, ну так получилось, сегодня милиция приезжала…Расспрашивали… а что, как…

Сергей также говорит, улица довольно спокойная. Сейчас он приехал сюда к другу, но, не так давно, и сам жил неподалеку

Сергей

Очень спокойная, все вообще без проблем. И до этого жили сколько 12-ть лет  здесь вообще было все спокойно, ходили гулять, вообще все было отлично  - То есть, такой новостью вы удивлены? – Конечно, еще здесь, в таком районе, не ожидал

Хозяином дома,  где прогремел взрыв, оказался руководитель организации "Східна варта", Сергей Гайденко. По телефону он это подтвердил. Чрезвычайное происшествие он связывает исключительно со своей активной общественной деятельностью. Впрочем, кто именно мог это сделать называть не берется. От комментариев на камеру Сергей Гайденко отказался. Правоохранители, в свою очередь, рассказали, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа,

специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции и кинологи. Они провели осмотр места происшествия. Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - это хулиганство. Все обстоятельства выясняются, устанавливаются лица, причастные к происшествию, добавили в полиции

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: взрыв

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