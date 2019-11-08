Ночью на балкон квартиры харьковчан бросили бутылку с "коктейлем Молотова"
В Слободском районе Харькова ночью неизвестные бросили на балкон квартиры бутылку с зажигательной жидкостью.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 ноября около 4:13 в полицию поступила информация о том, что неизвестные бросили в окно балкона квартиры заявительницы бутылку с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание.
Хозяева дома самостоятельно потушили пожар, однако в результате происшествия 42-летний хозяин квартиры получил ожоги кожи разной степени. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Прибывшие на место правоохранители установили, что сын пострадавших задолжал немалую сумму денег и в последнее время получал угрозы.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
Информация о происшествии внесена в Журнал Единого учета Слободского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.