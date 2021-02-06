Новая схема выманивания денег: люди остались без сбережений

В Харьковской области задержана женщина, которая использовала новую схему выманивания денег. Она представлялась контролером по проверке счётчика воды, втиралась в доверие к пожилым людям и предлагала им поменять старые купюры на новые. Действуя таким образом, в декабре прошлого года злоумышленница выманила 50 тысяч гривен у 81-летней женщины из Балаклеи, а также 11 тысяч гривен у 86-летней женщины из пос.Пятигорское.

Полиции удалось поймать мошенницу. Ею оказалась 45-летняя жительница города Балаклея, которая уже была судима за аналогичные преступления. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает ее причастность к аналогичным преступлениям на территории района. Силовики опубликовали фото подозреваемой. Всех, кто узнал женщину и был обманут ею, полиция просит обратиться к оперуполномоченному отдела №1 Изюмского райуправления полиции Евгению Гутнику по телефону: 0953429074 или 102.

Источник: sq.com.ua

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