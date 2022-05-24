Новая версия от Минобороны РФ по поводу их неудач в Украине

Тем временем, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не ограничивает себя сроками в войне против Украины и что НАТО якобы заинтересованы в затяжной войне, а Россия вправе требовать «репарации»

«Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — сказал Патрушев, но только это слова отлично подходят про нынешнюю Россию.

Секретарь российского Совбеза лицемерно заверил, что судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории, а РФ, якобы, «никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав».

Источник: https://t.me/u_now/50323

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