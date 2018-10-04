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Новая задача ХАМАСа: убивать и калечить израильских детей

Новая задача ХАМАСа: убивать и калечить израильских детей

После огненного террора, который вызвал десятки пожаров в приграничных с Газой районах Изаиля, ХАМАС переходит к террору "игрушечному": в последние дни участились запуски шаров и воздушных змеев, которые снабжены заминированными игрушками. Террористы полагают, что подобные "подарки" привлекут израильских детей, сообщают "Вести".

В спецслужбах отмечают, что взрывчатки, содержащейся в такой "посылке", достаточно, чтобы серьезно травмировать ребенка, а, возможно, даже привести к гибели. В этой связи жителей приграничных поселков (Отеф Аза) уже предупредили о новой опасности, попросили проявлять особую бдительность и ни при каких условиях не приближаться к подобным "игрушкам".

В свою очередь жители поселков требуют от правительства решительным образом реагировать на террор, исходящий из Газы, и вернуть спокойствие югу страны.

В службах безопасности отмечают, что взрывчатка забрасывается воздушными шарами и змеями, выполненными так, чтобы привлечь внимание детей. Шары имеют форму персонажей из популярных мультфильмов, изображают улыбающиеся физиономии или выполнены в виде сердечек с надписями на английском или иврите (обычно такие шары израильские дети получают на дни рождения).

По словам секретаря кибуца Беэри Янива Хагая, из Газы также прилетают шары с мигающими огоньками, с куклами, медвежатами. И за всей этой "невинной оболочкой" скрывается смертельная опасность.

"Мы уже полгода живем в условиях чрезвычайной ситуации, - продолжил секретарь кибуца. – Едва наступит затишье, как где-то опять рванет. Шары-поджигатели залетают в кибуц каждый день – такие веселенькие шарики с улыбающимися рожицами. Как будто просят детей их потрогать. Это очень опасно".

Янив Хагай рассказал, что на исходе праздника Суккот в кибуце Беэри прошел фестиваль воздушных змеев. Дети спрашивали родителей, как отличить "свой" змей от запущенного террористами.

На вопрос о том, как покончить с напряженностью на границе, Янив ответил: "Прежде всего премьер-министр должен взять на себя ответственность и сделать все возможное. Не только применить силу, но и попытаться возобновить переговоры. Уделить решению проблемы максимум времени и сил".

Депутат кнессета Хаим Елин (Еш атид), в прошлом возглавлявший региональный совет Эшколь, сказал в студии Ynet: "Недопустимо, чтобы ХАМАС диктовал нам, когда спускаться в убежища и когда выходить оттуда. Мы не можем оставаться заложниками в игре, которую ведут исламисты с Абу-Мазеном".

Журналисты задали Елину прямой вопрос: считает ли он, что в ближайшее время начнется война? Депутат ответил, что сегодня это зависит не от израильтян, а от ХАМАСа. "Очень печально, что Израиль – страна с 75-миллиардным оборонным бюджетом и великолепной армией – боится входить в прямую конфронтацию с врагом, - сказал Хаим Елин. – И в этом нет вины ЦАХАЛа. Проблема в том, что отсутствует четкая политика. Непонятно, что и как делать дальше".

Генерал-майор запаса Эйтан Дангот, бывший координатор действий израильского правительства на территориях, в беседе с журналистами Ynet отметил, что огненный террор проникает все дальше на территорию Израиля.

"Радиус действия огненных змеев и шаров-поджигателей уже вполне сравним с тактическими ракетами, - сказал Дангот. – ХАМАС не только совершенствует свой арсенал, но и интенсифицирует атаки, существенно повышая уровень угрозы. В нынешней ситуации я бы посоветовал правительству максимально поддержать пограничные города и поселки, направить туда экономические ресурсы, оказать помощь фермерам".

"Радиус действия огненных змеев и шаров-поджигателей уже вполне сравним с тактическими ракетами, - сказал Дангот. – ХАМАС не только совершенствует свой арсенал, но и интенсифицирует атаки, существенно повышая уровень угрозы. В нынешней ситуации я бы посоветовал правительству максимально поддержать пограничные города и поселки, направить туда экономические ресурсы, оказать помощь фермерам".

Источник: strana.co.il

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