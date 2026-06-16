Новий вид SMS-шахрайства набирає обертів: як не стати жертвою

Останніми днями в українському інформаційному просторі активно обговорюють нові схеми шахраїв, які стали можливими завдяки технологічному прогресу. Якщо раніше аферисти обмежувалися дзвінками про «родича в поліції», то тепер вони підробляють голоси близьких за допомогою штучного інтелекту та розсилають фейкові повідомлення від імені судів.

Голос рідних — пастка: як працює схема зі штучним інтелектом

Нова хвиля шахрайства використовує технологію deepfake для клонування голосів. Зловмисники беруть короткий аудіозапис голосу — часто з соцмереж або месенджерів — і за допомогою ШІ генерують переконливе голосове повідомлення. Жертва отримує дзвінок або аудіоповідомлення, в якому нібито родич просить терміново переказати гроші через надзвичайну ситуацію.

За оцінками експертів із кібербезпеки, для створення якісного клону голосу зловмисникам достатньо лише 10–15 секунд запису — наприклад, голосового повідомлення у Telegram або WhatsApp. Саме тому фахівці радять українцям бути особливо обережними: якщо вам телефонує «родич» із незвичним проханням про гроші — покладіть слухавку та зателефонуйте цій людині на її звичний номер.

Фейкові СМС від суду: ще одна небезпечна схема

Паралельно в Україні шириться схема з фейковими SMS-повідомленнями нібито від судових органів. Шахраї надсилають громадянам повідомлення про «арешт майна» або «судове провадження» з вимогою перейти за посиланням. Після переходу жертва потрапляє на фішинговий сайт, який викрадає банківські дані або заражає пристрій шкідливим програмним забезпеченням.

Правоохоронці наголошують: справжні судові органи ніколи не надсилають повідомлень про арешт майна через SMS і не вимагають переходу за посиланнями. Усі офіційні документи надходять виключно в паперовому вигляді рекомендованим листом або через електронний кабінет у системі «Електронний суд». Якщо ви отримали подібне повідомлення — не відкривайте посилання, натомість заблокуйте номер відправника.

Як захиститися: базові правила кібергігієни

Фахівці з кібербезпеки радять дотримуватися кількох простих, але дієвих правил. По-перше, не публікуйте у відкритому доступі довгі голосові повідомлення — вони можуть стати матеріалом для клонування голосу. По-друге, встановіть із близькими кодове слово для екстрених ситуацій — фразу, яку знаєте лише ви. По-третє, завжди перевіряйте інформацію: якщо отримали тривожний дзвінок — перервіть розмову та зателефонуйте людині самостійно.

Окремо варто нагадати про фішингові посилання: ніколи не переходьте за невідомими URL-адресами з SMS чи месенджерів, навіть якщо повідомлення виглядає офіційно. У разі найменших підозр звертайтеся до Кіберполіції за номером 0-800-505-170 або на сайт cyberpolice.gov.ua.

Джерело: expert.in.ua

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