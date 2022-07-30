Новини однією строкою

DHL прекращает доставку грузов по России.

Министр обороны Великобритании и бывший фаворит в гонке за кресло премьер-министра поддержал кандидатуру Лиз Трасс. Трасс обещает в случае своей победы увеличить экономическую и военную помощь Украине.

Северная Македония передаст Украине 30 танков Т-72А, 8 из них уже в Украине.

Швейцарский банк заблокировал личный счёт российского постпреда при женевском отделении ООН. Ряд швейцарских банков и автостраховых компаний отказались от контрактов с постпредством.

Молдова обратится за помощью к Румынии, если конфликт в Украине распространится на ее территорию.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Гибралтар выставил на продажу яхту российского олигарха Пумпянского.

Bloomberg: Раньше Германия обладала наивысшим моральным и финансовым авторитетом в Европейском Союзе, но она потеряла свои лидерские позиции в пользу стран юга ЕС. Главный недостаток немецкой экономической модели заключается в ее зависимости от России.

Государственный департамент США 28.07.2022 объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы со стороны приближенного к Владимиру Путину уголовника Евгения Пригожина и связанного с ним "Агентства интернет-исследований".

Джерело: facebook.com

Зібрав до купи: Дмитрий Аннопольский

Новости портала «Весь Харьков»