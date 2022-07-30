Новини однією строкою

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DHL прекращает доставку грузов по России.
Министр обороны Великобритании и бывший фаворит в гонке за кресло премьер-министра поддержал кандидатуру Лиз Трасс. Трасс обещает в случае своей победы увеличить экономическую и военную помощь Украине.
Северная Македония передаст Украине 30 танков Т-72А, 8 из них уже в Украине.
Швейцарский банк заблокировал личный счёт российского постпреда при женевском отделении ООН. Ряд швейцарских банков и автостраховых компаний отказались от контрактов с постпредством.
Молдова обратится за помощью к Румынии, если конфликт в Украине распространится на ее территорию.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Гибралтар выставил на продажу яхту российского олигарха Пумпянского.
Bloomberg: Раньше Германия обладала наивысшим моральным и финансовым авторитетом в Европейском Союзе, но она потеряла свои лидерские позиции в пользу стран юга ЕС. Главный недостаток немецкой экономической модели заключается в ее зависимости от России.
Государственный департамент США 28.07.2022 объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы со стороны приближенного к Владимиру Путину уголовника Евгения Пригожина и связанного с ним "Агентства интернет-исследований".
Джерело: facebook.com
Зібрав до купи: Дмитрий Аннопольский