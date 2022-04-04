Новости из США. Воскресенье, 3 апреля 2022

* Думаю, что характер новостей из США на наступающей неделе изменится после того, как в воскресенье всей Америке стало известно о чудовищных преступлениях против человечности российских варваров в Буче, о фактическом геноциде – массовом убийстве людей по одному единственному признаку только потому, что эти люди украинцы, граждане свободной Украины.

На протяжении всего дня в воскресенье американские телеканалы показывают те же ужасающие кадры, которые видит Украина, и которые видит весь мир.

И характер новостей не может не измениться потому, что политики должны будут на это реагировать, отнюдь не только словами, но действиями. Еще более жесткими санкциями против империи зла и увеличением военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине.

Как написал в статье в Нью-Йорк Таймс в воскресенье Томас Фридман, «путин не имел ни малейшего представления о том, в каком мире он живет, ни малейшего представления о слабости своей собственной системы, ни малейшего представления о том, насколько весь свободный, демократический мир может и хочет присоединиться к борьбе против него в Украине, и, самое главное, ни малейшего представления о том, сколько людей будет за этим наблюдать».

Как отмечает Фридман, это первая в мировой истории война, за событиями которой весь мир может наблюдать в реальном времени. Любой человек, имеющий смартфон, а таких людей – половина населения Земли, может даже в отсутствие всякого телевидения, зайти в ФБ, Твиттер, Телеграмм и увидеть все, то происходит. В том числе чудовищные военные преступления, преступления против человечности, совершаемые путиным и империей зла.

* Государственный секретарь Тони Блинкен дал в воскресенье утром отдельные интервью воскресным еженедельным аналитическим программам каналов CNN и MSNBC. Он, в частности, сказал:

«Вы не можете не воспринимать эти изображения (кадры из Бучи – И.А,), как удар в самое сердце. Мы говорили до начала агрессии России, что считаем вероятным совершение зверств. После начала агрессии мы заявили, что считаем, что российские войска уже совершили военные преступления, и мы работаем над тем, чтобы задокументировать все это, предоставить имеющуюся у нас информацию соответствующим учреждениям и организациям, которые соберут все это воедино, и нужно, чтобы те, (кто это совершили), понесли ответственность.

Но я думаю, что самое главное - мы не можем лишь оцепенеть от этого. Мы не можем посчитать, что это нормально. Это реальность того, что происходит каждый божий день, пока продолжается жестокость России по отношению к Украине. Вот почему этому нужно положить конец».

«Мы будем тщательно изучать и документировать все, что мы видим, собирать все вместе, убеждаться, что соответствующие учреждения и организации, которые рассматривают это, включая Государственный департамент, имеют все необходимое, чтобы оценить, что именно произошло в Украине, кто несет за это ответственность, и к чему это привело».

«Мы ужесточаем существующие санкции. Мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру. И одним из результатов этого является то, что российская экономика находится в упадке. По прогнозам большинства крупных прогнозистов, российская экономика сократится на 10% в этом году, и это резко контрастирует с экономикой таких стран, как наша, которые быстро растут. Мы наблюдаем отток всех крупных компаний из России. А в долгосрочной перспективе введенный нами экспортный контроль означает, что у них не будет технологий, необходимых для модернизации ключевых аспектов их экономики и их будущего.

Так что эти санкции сильно бьют по их карману сейчас, они будут сильно бить и в дальнейшем, пока все это длится, и мы каждый день следим за тем, чтобы они ужесточались и усиливались. Мы объявили о дополнительных санкциях всего пару дней назад».

«Мы ведем постоянные переговоры с союзниками и партнерами о наиболее эффективных способах ужесточения, усиления санкций, и в то же время мы очень сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у Европы есть энергоресурсы, необходимые ей не только для того, чтобы пережить этот год и эту зиму, что она уже сделала, но и следующий год.

Но еще одна вещь заключается в следующем: если отступить назад во времени и посмотреть на то, что происходит, то это уже стало драматической стратегической неудачей для России и, я бы сказал, стратегическим поражением.

Они преследовали три цели. Первая - подчинить Украину воле России, лишить ее суверенитета и независимости. Вторая - утвердить власть России. Третья - расколоть Запад и НАТО. На всех трех фронтах Россия уже проиграла. Украина, ее суверенитет и независимость будут существовать гораздо дольше, чем Владимир путин будет находиться на сцене. Российские военные совершенно не в состоянии достичь своих целей. Российская экономика переживает спад. А Запад, НАТО сейчас более сплочены, чем когда-либо на моей памяти».

«Так что только на основании этих признаков мы уже видим драматическое поражение России».

- В ответ на вопрос о передаче танков из восточноевропейских стран НАТО Украине:

«Я не могу говорить (открыто) о конкретных системах оружия. Что я могу сказать, так это следующее: во-первых, за время работы этой администрации мы предоставили Украине того или иного рода помощь в области безопасности на $2,3 миллиарда, причем на $1,6 миллиарда только за последний месяц. Это включает в себя множество различных систем вооружения. И позвольте мне привести вам один пример: Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры на уже поставили или вскоре поставят в Украину более 10 противотанковых систем, приходящихся на каждый российский танк.

Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы украинцы получили системы, которые им нужны, которые они могут использовать и которые они могут использовать немедленно. И это то, что происходит. Это они используются невероятно эффективно благодаря мужеству и храбрости украинских войск».

* Государственный секретарь Блинкен вылетает в понедельник Брюссель, где пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Как говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента, «На встрече министров у госсекретаря будет возможность подчеркнуть важную роль НАТО в сохранении трансатлантической безопасности, включая наши совместные усилия по привлечению президента путина к ответственности и содействию скорейшему прекращению его бессмысленной и разрушительной войны против Украины. Госсекретарь обсудит дальнейшие усилия союзников по оказанию поддержки Украине».

* В субботу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал 15-минутное интервью телеканалу CNN. Он говорил очень правильные вещи, и чем больше будет возможностей у американских зрителей видеть прямые обращения к ним на английском языке из Украины, тем больше будет американское общественное мнение требовать от администрации оказывать Украине больше помощи и вводить все более жесткие санкции против империи зла.

* Самый действенный способ покончить с империей зла предложил Томас Фридман в газете Нью-Йорк Таймс. Он предложил США и европейским демократиям в кратчайшие сроки перейти на зеленую энергетику, отказавшись от использования нефти и газа. Это обескровит империю зла, обанкротит ее экономику и сделает для нее совершенно невозможным кому-либо угрожать и играть какую-либо роль в мире.

Страны G7 и ЕС планировали отказаться от нефти и газа к 2050 году с постепенным сокращением их потребления. Новая цель, недавно поставленная совместным планом США и ЕС предусматривает сокращение потребления газа на 2/3 к концу 2022 года и сведение потребления газа как энергоресурса к нулю к 2027 году.

И поэтому отказ от покупки российского газа странами ЕС, который еще вчера казался маловероятным, может стать реальностью в совсем недалекой перспективе.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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