Новости из зоны: в «лнр» пустующие квартиры будут раздавать боевикам

Оккупационные власти ОРЛО собираются раздавать боевикам пустующие жилье. Об этом временный главарь "лнр" Леонид Пасечник сообщил вчера на пресс-конференции в подконтрольном боевикам Луганске, сообщает ОстроВ со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"… есть очень много пустующего жилья. Пока не до конца отработан механизм, каким образом это будет осуществляться, но мы обязательно будем принимать решения и раздавать жилье, то которое пустует, как представителям Народной милиции, так и врачам. В этом направлении мы сейчас уже работаем", - заявил главарь боевиков.

Как отмечается, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей сейчас действительно осталось много пустующих квартир и домов, владельцами которых являются переселенцы. Часто люди выезжали с оккупированной территории "на неделю", "на месяц", взяв с собой только вещи первой необходимости, но до сих пор не могут вернуться домой из-за оккупации.

Источник: sprotyv.info

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