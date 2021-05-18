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Новый вирус похищает банковские данные пользователей Android

Новый вирус похищает банковские данные пользователей Android

Согласно сообщению специалистов компании - международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в сфере киберзащиты, сначала жертва получает SMS-сообщение якобы от популярной логистической компании, например FedEx, DHL или Correos. Такое сообщение содержит ссылку для загрузки и установки программы, которая копирует фирменный стиль компании по доставке, однако на самом деле она является вредоносным программным обеспечением.

После установки и предоставления разрешений FluBot получает разнообразные возможности — рассылка SMS-сообщений, похищение номеров кредитных карточек и банковских данных, шпионаж за жертвой. Также вредоносное ПО для Android позволяет перехватывать SMS-сообщения и оповещения от операторов связи, открывать страницы браузера и показывать наложенные окна для кражи учетных данных.

Кроме этого, как сообщают специалисты по кибербезопасности, злоумышленники получают доступ к списку контактов жертвы и отправляют его на собственные серверы. Таким образом, киберпреступники не только получают дополнительную личную информацию, но и могут использовать эти списки для развертывания атак на других пользователей.

Для избежания выявления угроза выключает встроенную систему безопасности операционной системы — Google Play Protect. Кроме этого, если пользователь предоставил программе много разрешений, злоумышленники могут заблокировать возможность установки сторонних решений для защиты.

В компании добавили, что в последнее время в европейских странах наблюдается повышение активности семейства вредоносных программ TeaBot (также известного, как Anatsa или Toddler), которое использует такую же технику для распространения и похищения конфиденциальных данных.

Как не стать жертвой FluBot

Эксперты в области киберзащиты предупреждают, что в случае получения подозрительного или неожиданного SMS-сообщения со ссылкой — лучше воздержаться от нажатия на него и удалить это сообщение.

«Если вы уже установили угрозу на устройство и заметили несанкционированные финансовые операции, немедленно свяжитесь с официальным представителями банка и заблокируйте злоумышленникам доступ. При необходимости измените пароли, но помните, что они должны быть уникальными и сложными», - добавил эксперт.

Для надежной защиты смартфонов специалисты рекомендуют также установить приложение по безопасности — оно поможет предотвратить заражение вредоносным ПО для Android, а также позволит безопасно осуществлять онлайн-платежи.

В Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

 

Источник: kurs.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: мошенники

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