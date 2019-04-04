О мультипликации бизнеса. Многодетная омичка угоняла машины, организовала притон и заживо похоронила парня

Многодетная жительница Омска Вера Бегун, известная своей общественной деятельностью, стала фигуранткой 18 уголовных дел, передает «Новый Омск».

В 2015 году Бегун устроила пикет у городской администрации, не желая переезжать из аварийного жилья, тогда про нее написали многие местные СМИ.

В 2017 году Бегун организовала вместе с сыном и сожителем похищение автомобиля «Инфинити» и под угрозой расправы требовала хозяина машины продать машину и отдать им деньги. За это суд ее приговорил к трем годам лишения свободы. Тогда же выяснилось, что женщина причастна еще к одному похищению автомобиля и грабежу.

Также женщина подозревается в организации изнасилования девушки своего брата, которого якобы заставила на это смотреть, а своего сына снимать происходящее на камеру.

Участвовавший в изнасиловании мужчина решил пойти с повинной в полицию, где дал показания на Бегун и ее сожителя. По данным уголовного дела, узнав об этом Бегун вместе с сожителем вывезла мужчину в лес, долго над ним издевалась, потом заживо закопала в яму, которую он сам себе и вырыл. Спустя время его откопали и привязали к дереву, решив позже утопить, но молодой человек умер до этого.

В ходе расследования также стало известно, что в 2016 году Бегун похитила свою подругу и использовала ее как секс-рабыню в притоне. Спустя некоторое время заключенная сбежала, но обращаться тогда в полицию не стала.

В настоящее время уголовные дела в отношении Веры Бегун переданы в суд, они составили 32 тома по 250 страниц.

Всего женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Дети женщины живут с отцом в оккупированном Крыму.

Источник: gazeta.ru

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