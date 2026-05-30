Обдурили та обікрали пенсіонерку: на Харківщині затримано двох жінок

На Харківщині поліцейські затримали двох зловмисниць, які ошукали та обікрали пенсіонерку.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. 21 березня фігурантки прийшли до помешкання 86-річної місцевої жительки міста Златопіль Лозівського району. 27-річна жінка увійшла в довіру до господарки, пройшла з нею на кухню та почала розпитувати про потреби для складання нібито списків на отримання допомоги від міжнародної організації.

Поки спільниця відволікала пенсіонерку, 36-річна зловмисниця таємно проникла до іншої кімнати, де знайшла у шафі та викрала гроші в сумі 20 400 гривень. Після цього обидві жінки пішли.

Наступного дня потерпіла виявила зникнення заощаджень і звернулася до поліції.

Завдяки оперативним та розшуковим заходам поліцейські встановили особи підозрюваних. З’ясувалося, що фігурантки раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Днями фігуранткам повідомили про підозру за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

В судовому порядку підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

