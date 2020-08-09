Объявленный в розыск по делу Майдана экс-начальник милиции Киева стал гражданином РФ
Российская Федерация предоставила гражданство бывшему и. о. начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерию Мазану, подозреваемому в разгоне Майдана. На сегодня он скрывается в России и в Крыму. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на текст судебного определения.
В июле текущего года «майдановское» управление Государственного бюро расследований обратилось в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании Мазану меры пресечения в виде содержания под стражей.
Бывший начальник киевской милиции подозревается в причастности к разгону Майдана 18-20 февраля 2014 года и гибели 48 митингующих.
С марта 2015 года он находится в розыске, 1 апреля 2020 года объявлен также в международный розыск. По данным правоохранителей, Мазан скрывается в России и в оккупированном Крыму.
Генеральная прокуратура Украины 11 мая 2017 года направила запрос в Россию с просьбой задержать и арестовать экс-начальника киевской милиции.
«Однако Генеральной прокуратурой Российской Федерации в удовлетворении указанного ходатайства отказано, поскольку подозреваемый получил гражданство Российской Федерации», — говорится в определении суда.
Печерский суд заочно избрал Мазану меру пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: sprotyv.info