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Объявленный в розыск по делу Майдана экс-начальник милиции Киева стал гражданином РФ

Объявленный в розыск по делу Майдана экс-начальник милиции Киева стал гражданином РФ

Российская Федерация предоставила гражданство бывшему и. о. начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерию Мазану, подозреваемому в разгоне Майдана. На сегодня он скрывается в России и в Крыму. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на текст судебного определения.

В июле текущего года «майдановское» управление Государственного бюро расследований обратилось в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании Мазану меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший начальник киевской милиции подозревается в причастности к разгону Майдана 18-20 февраля 2014 года и гибели 48 митингующих.

С марта 2015 года он находится в розыске, 1 апреля 2020 года объявлен также в международный розыск. По данным правоохранителей, Мазан скрывается в России и в оккупированном Крыму.

Генеральная прокуратура Украины 11 мая 2017 года направила запрос в Россию с просьбой задержать и арестовать экс-начальника киевской милиции.

«Однако Генеральной прокуратурой Российской Федерации в удовлетворении указанного ходатайства отказано, поскольку подозреваемый получил гражданство Российской Федерации», — говорится в определении суда.

Печерский суд заочно избрал Мазану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: sprotyv.info

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Темы: дбр, майдан

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