Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:25
Просмотров: 80

Обокрал спящую пенсионерку: вор получил очередной срок

Обокрал спящую пенсионерку: вор получил очередной срок

Дергачевский районный суд признал виновным 23-летнего парня, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления, в совершении грабежа с проникновением в жилище.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, инцидент произошел в  ноябре 2017 года. Несколькими месяцами ранее мужчина вернулся домой после отбывания наказания за совершение краж и грабежей. Он узнал, что соседка собрала значительную сумму и решил ее ограбить. Злоумышленник зашел в дом и увидел, что хозяйка спит. 

Он обыскал дом и, ничего не найдя, подошел к кровати, на которой отдыхала старушка, м заметил под подушкой спрятанное пальто. Вор потихоньку его вытащил и нашел в кармане 15 тысяч гривен. 

Когда женщина проснулась утром и поняла, что ее ограбили, вызвала полицию. 

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 