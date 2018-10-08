Обстрел автомобиля в Одессе: задержаны еще трое подозреваемых
Одесскими полицейскими задержаны еще трое участников происшествия со стрельбой, произошедшей в Одессе вечером у автозаправки.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
По его данным, подозреваемых нашли на территории Херсона. У мужчин обнаружено и изъято пистолет, который будет направлен на экспертизу.
Ранее сообщалось, что полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в нападении на активиста в Одессе.
Напомним, что позавчера на светофоре возле автозаправки в один из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства и с места происшествия скрылись. Был введен план «Сирена».
Пострадавший госпитализирован в больницу с диагнозом - огнестрельное непроникающее ранение поясничной области и бедра.
На место направлены следственно-оперативная группа Киевского ОП и ГУНП, кинологическую службу, криминалистов.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Источник: newsua.one