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Обстрел автомобиля в Одессе: задержаны еще трое подозреваемых

Обстрел автомобиля в Одессе: задержаны еще трое подозреваемых

Одесскими полицейскими задержаны еще трое участников происшествия со стрельбой, произошедшей в Одессе вечером у автозаправки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По его данным, подозреваемых нашли на территории Херсона. У мужчин обнаружено и изъято пистолет, который будет направлен на экспертизу.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в нападении на активиста в Одессе.

Напомним, что позавчера на светофоре возле автозаправки в один из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства и с места происшествия скрылись. Был введен план «Сирена».

Пострадавший госпитализирован в больницу с диагнозом - огнестрельное непроникающее ранение поясничной области и бедра.

На место направлены следственно-оперативная группа Киевского ОП и ГУНП, кинологическую службу, криминалистов.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: newsua.one

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