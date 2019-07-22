Обстрел Первомайска: классическая провокация оккупантов накануне выборов

Зачем накануне выборов оккупанты обстреляли подконтрольное им же село на Донбассе и обвинили в этом ВСУ.

Буквально накануне выборов в Украине был подвержен артиллерийскому обстрелу из запрещенного минскими соглашениями 152-мм калибра оккупированный поселок Первомайск. И сразу же, с оперативностью до считанных минут, российские информационные площадки не федерального значения стали сообщать о случившемся в контексте атаки ВСУ.

Прекрасно известно, что российские оккупанты и их марионетки часто сами же осуществляют обстрелы населённых пунктов, находящихся под их контролем, дабы выдавать их за “зверства хунты”. Это вполне заурядный пропагандистский приём, которым уже никого не удивишь. Однако в этот раз все было намного серьезнее.

Во-первых, на прошлой неделе в Первомайск было переброшено артиллерийское подразделение одной из бригад ВС РФ. Зачем все так сложно и разве своих нет? Наверное, такая сложность была вызвана необходимость проведения по настоящему кровавой и масштабной провокации, с последующей эвакуацией подразделения, дабы ОБСЕ не смогло идентифицировать орудия, которые вели огонь по населённому пункту.

Во-вторых, был использован калибр 152-мм, что является грубым нарушением минских нарушений, тем более в формате перемирия.

Так же, следует отметить, что эта провокация была выгодна кремлевским пропагандистам и тем, что она позволит им придать соответствующий багровый окрас парламентским выборам в Украине.

Единственный важный момент в этой всей истории, это лишнее доказательство тому, что для российских оккупантов человеческая жизнь имеет нулевое значение и ради своих целей, меркантильных и ничтожных, они готовы стирать в пыль целые кварталы, даже на подконтрольных им территориях.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»