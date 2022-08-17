Обстріли Харкова активізувалися через "злість" - так коментують події останньої доби в ХОВА

"Я думаю, що пов’язана активізація зі злістю. Абсолютно безглуздий обстріл, абсолютно цивільних об’єктів, жодним чином не пов’язаних із військовою інфраструктурою", - заявив у етері національного телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха.

Він підсумував події минулої доби.

"Близько 10-ї вечора 15 серпня було обстріляно центральні райони Харкова – мова йде про Київський район. І біля другої ночі з зафіксовано 7 ракет, які в принципі в більшості випадків з Бєлгородської області запущені та влучили в різні райони міста Харкова. Є пошкодження об’єктів, частина ракет потрапила в дорожнє покриття, вибуховою хвилею вибито в сусідніх будинках вікна. На щастя, жодна людина від ракетних обстрілів цієї ночі не постраждала. Натомість тривають перманентні обстріли цивільних об’єктів поблизу лінії зіткнення в Богодухівському районі, Чугуївському, Ізюмському та Харківському".

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/74570

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