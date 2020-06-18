Обвинувальний акт стосовно двох учасників надання неправомірної вигоди голові ФДМУ скеровано до суду

17 червня 2020 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно двох осіб, викритих на наданні неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України. Із третім співучасником злочину прокурор САП уклав угоду про визнання винуватості, яку 28 травня 2020 року затвердила колегія суддів Вищого антикорупційного суду.

Дії всіх осіб кваліфіковані за ч.4 ст. 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

За даними слідства, обвинувачені запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. Відповідно до задуму, це могло допомогти налагодити співробітництво між заводом і низкою приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину. Неправомірну вигоду планували надавати частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей.

Під час передачі першого траншу у 50 тис. дол. США вказаних осіб викрили детективи НАБУ. 21 квітня 2020 року відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

У межах розслідування детективи НАБУ встановили й інші факти неправомірних дій з боку підозрюваних, зокрема пов’язаних із пропозицією надання неправомірної вигоди за сприяння у встановленні концесії з володіння низкою ТЕЦ та відтермінування приватизації одного з державних підприємств у м. Одеса.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови Фонду державного майна України у листопаді 2019 року.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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