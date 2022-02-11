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Обвинувальний акт стосовно голови райсуду Вінниччини скеровано до суду

Обвинувальний акт стосовно голови райсуду Вінниччини скеровано до суду

10 лютого 2022 року НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з районних судів Вінницької області, викритого на отриманні неправомірної вигоди. Дії судді кваліфіковані за ч.3 ст. 368 КК України.

Як встановило слідство, служитель Феміди висловив прохання надати йому 4620 дол. США (120 тис. грн за курсом) в обмін на ухвалення рішення в інтересах фізичної особи щодо визнання права на земельну частку (пай).

У вересні 2021 року судді повідомили про підозру. У грудні 2021 року НАБУ і САП завершили розслідування та відкрили матеріали справи для ознайомлення стороні захисту.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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