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Обвинувальний акт стосовно судді з Дніпропетровщини скеровано до суду - НАБУ

Обвинувальний акт стосовно судді з Дніпропетровщини скеровано до суду - НАБУ

14 лютого 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області. Дії служительки Феміди кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, суддя висловила прохання надати та отримала 2,5 тис. дол. США за ухвалення рішення в інтересах фізичної особи у цивільній справі. Її викрито «на гарячому» 7 червня 2021 року. 9 червня судді повідомили про підозру. У серпні 2021 року стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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