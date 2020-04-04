Очередной чиновник задержан на взятке в Харькове (ФОТО)

В Харькове 3 апреля задержали чиновника областного Регионального офиса водных ресурсов на взятке в 135 тыс.грн. Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что должностные лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области требуют взятку за подписание договоров о распоряжении (аренда и пользование) имуществом государственного учреждения.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Источник: sq.com.ua

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