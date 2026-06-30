Очільник МЗС Естонії: падіння українських дронів на територію країн НАТО — це прийнятна ціна за знищення російських НПЗ і військових об’єктів

Про це Маргус Тсахкна заявив (https://www.ft.com/content/f487526b-9646-456b-bccb-001f31090919?syn-25a6b1a6=1) в інтерв’ю Financial Times.

Останніми місяцями Україна значно посилила удари по тилах рф, що змусило ворога активізувати засоби РЕБ. Саме через їхню роботу частина БпЛА, зокрема тих, що націлені на Санкт-Петербург, збиваються з курсу і падають у балтійських країнах.

«Звісно, ми не в захваті від цих інцидентів, але ми не кажемо Україні зупинитися. Це удари по самій артерії путінського режиму», — підкреслив Тсахкна.

Естонський дипломат також застеріг Європу від спроб передчасних переговорів із путіним. Адже москва прагне використати будь-які розмови як перепочинок для накопичення сил.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/68179

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