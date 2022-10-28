Очільник СБУ розповів, кого з вчителів та лікарів вважатимуть колаборантами

Лікарям та комунальникам, які залишилися працювати на окупованих територіях, не грозить кримінальна відповідальність. Про це повідомив в. о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«Лікарі і комунальники автоматично не підпадають під відповідальність, бо вони виконують свої функції: лікар має надавати допомогу, а комунальник — прибирати вулиці», — пояснив він.

Також, за словами Малюка, якщо людина вчиняла якісь дії «під дулом автомата» і у неї не було умислу, то вона не є суб'єктом вчинення злочину і в подальшому не буде притягнута до відповідальності.

Водночас кримінальна відповідальність загрожує керівникам лікарень, якщо вони виконували якісь адміністративні функції на користь окупантів, та вчителями, які перейшли на російську програму викладання.

Джерело: chas.news

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