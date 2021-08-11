Очільника однієї з громад Куп’янщини підозрюють у вимаганні 50 тисяч гривень

За дозвіл на проведення спортивних змагань на території громади в.о. голови вимагав хабар. Посадовця затримали

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, до в.о. голови однієї з громад Куп’янського району звернувся громадянин з проханням надати дозвіл і безперешкодний доступ до проведення спортивних змагань на території району. За надання вказаного дозволу в.о. голови вимагав 50 тисяч гривень.

Слідчі встановили, що до одержання неправомірної вигоди службова особа залучила одну з підприємиць району.

9 серпня 2021 року, перебуваючи у власному магазині, підприємиця отримала від громадянина 50 тисяч гривень, які повинна була передати посадовцю.

Натомість її та в.о. голови затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України). Того ж дня підприємиці повідомили про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Тамара Кіч

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