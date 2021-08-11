Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:35
Просмотров: 68

Очільника однієї з громад Куп’янщини підозрюють у вимаганні 50 тисяч гривень

Очільника однієї з громад Куп’янщини підозрюють у вимаганні 50 тисяч гривень

За дозвіл на проведення спортивних змагань на території громади в.о. голови вимагав хабар. Посадовця затримали

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, до в.о. голови однієї з громад Куп’янського району звернувся громадянин з проханням надати дозвіл і безперешкодний доступ до проведення спортивних змагань на території району. За надання вказаного дозволу в.о. голови вимагав 50 тисяч гривень.

Слідчі встановили, що до одержання неправомірної вигоди службова особа залучила одну з підприємиць району.

9 серпня 2021 року, перебуваючи у власному магазині, підприємиця отримала від громадянина 50 тисяч гривень, які повинна була передати посадовцю.

Натомість її та в.о. голови затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України). Того ж дня підприємиці повідомили про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Очільника однієї з громад Куп’янщини підозрюють у вимаганні 50 тисяч гривень

Очільника однієї з громад Куп’янщини підозрюють у вимаганні 50 тисяч гривень

Источник: slk.kh.ua

Автор: Тамара Кіч

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Житель Дергачей залил соседям воду в газовые трубы
Сегодня 08:29    9
В Харькове установили гигантский флагшток к 30-летию Независимости Украины (ФОТО)
Сегодня 08:03    87
Под Харьковом вооруженный рецидивист напал на фермеров
Сегодня 07:10    123
Грабили наркоманов под видом общественной организации: в Харькове задержали вымогателей (ФОТО)
Сегодня 06:43    126
В харьковском аэропорту будут вакцинировать от коронавируса
Сегодня 06:16    131
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    112
Театр одесского разлива “ЛанжеронЪ» открывает сезон
10.08.2021 18:16    260
Рекордні відшкодування та безпрецедентний тиск – підсумки роботи НАБУ і САП у І півріччі 2021 року
10.08.2021 10:05    206
Миллионные хищения, взятки и растраты: за кем из харьковских чиновников следит НАБУ
10.08.2021 08:04    275
До уваги акціонерів ПАТ «Турбоатом» були внесені зміни!
10.08.2021 07:46    201
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 