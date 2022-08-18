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Очолив окупаційну адміністрацію в Балаклії – викрито колаборанта

Очолив окупаційну адміністрацію в Балаклії – викрито колаборанта

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 49-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після вторгнення рф в Україну підозрюваний пішов на співпрацю з представниками окупаційної адміністрації рф. Чоловік, перебуваючи в м. Балаклія Ізюмського району, добровільно погодився на зайняття посади так званого «голови тимчасової адміністрації м. Балаклія Харківської області». Псевдопосадовець виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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